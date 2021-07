Covid, oggi 4.522 nuovi casi e 24 morti: il bollettino del 27 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 27 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 4.522 Decessi: 24 Tamponi effettuati: 241.890 Terapie intensive: +7 Tasso di positività: 1,9% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 70.310 casi totali: 4.325.046 Decessi: 127.995 Guariti: 4.126.741 In Italia oggi, martedì 27 luglio 2021, si sono registrati 4.522 nuovi casi e 24 morti per Covid. Ieri erano stati registrati 3.117 ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021)ITALIA, ILDI272021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 4.522 Decessi: 24 Tamponi effettuati: 241.890 Terapie intensive: +7 Tasso di positività: 1,9% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 70.310totali: 4.325.046 Decessi: 127.995 Guariti: 4.126.741 In Italia, martedì 272021, si sono registrati 4.522e 24per. Ieri erano stati registrati 3.117 ...

