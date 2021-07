Covid, news. Iss: "Solo l'1% dei morti da febbraio aveva completato la vaccinazione". LIVE (Di martedì 27 luglio 2021) Attesa per il bollettino. Sul tavolo del governo il ritorno a scuola in presenza: si pensa a far vaccinare tutti i docenti. Ma il sottosegretario Barbara Floridia (M5s) frena: "Non è una priorità, l'80% degli insegnanti è già vaccinato". Sul tavolo dell'esecutivo anche l'ipotesi estensione del Green Pass ai trasporti. Preoccupa la variante Delta: negli Stati Uniti si valutano restrizioni agli arrivi dall'estero e vaccino obbligatorio per alcune categorie di lavoratori Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 luglio 2021) Attesa per il bollettino. Sul tavolo del governo il ritorno a scuola in presenza: si pensa a far vaccinare tutti i docenti. Ma il sottosegretario Barbara Floridia (M5s) frena: "Non è una priorità, l'80% degli insegnanti è già vaccinato". Sul tavolo dell'esecutivo anche l'ipotesi estensione del Green Pass ai trasporti. Preoccupa la variante Delta: negli Stati Uniti si valutano restrizioni agli arrivi dall'estero e vaccino obbligatorio per alcune categorie di lavoratori

