Covid, news. Bollettino: 4.522 nuovi casi e 23 morti. Tasso positività all'1,9%. LIVE (Di martedì 27 luglio 2021) I tamponi effettuati sono stati 241.890. Sul tavolo del governo il ritorno in classe in presenza: si valuta la vaccinazione obbligatoria per tutti i docenti. I presidi: "Anche per gli studenti". Il sottosegretario all'Istruzione Floridia (M5s) frena. Ipotesi estensione del Green Pass anche ai trasporti. Preoccupa la variante Delta, negli Stati Uniti si va verso il ritorno alle mascherine al chiuso anche per i vaccinati. Iss: "Solo l'1% dei morti da febbraio aveva completato la vaccinazione"

