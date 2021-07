Covid, news. Bollettino: 4.522 nuovi casi e 23 morti. Tasso positività all'1,9%. LIVE (Di martedì 27 luglio 2021) Sul tavolo del governo il ritorno a scuola in presenza: si valuta l'obbligo di vaccinazione per i docenti. I presidi: "Anche per gli studenti, altrimenti c'è la Dad". Ipotesi estensione del Green Pass anche ai trasporti. Sul fronte dell'epidemia, crescono in Italia le terapie intensive (+7) e i ricoveri ordinari (+99). Iss: "Solo l'1% dei morti da febbraio aveva completato il ciclo vaccinale". Negli Stati Uniti le autorità tornano a raccomandare mascherine al chiuso anche per i vaccinati Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 luglio 2021) Sul tavolo del governo il ritorno a scuola in presenza: si valuta l'obbligo di vaccinazione per i docenti. I presidi: "Anche per gli studenti, altrimenti c'è la Dad". Ipotesi estensione del Green Pass anche ai trasporti. Sul fronte dell'epidemia, crescono in Italia le terapie intensive (+7) e i ricoveri ordinari (+99). Iss: "Solo l'1% deida febbraio aveva completato il ciclo vaccinale". Negli Stati Uniti le autorità tornano a raccomandare mascherine al chiuso anche per i vaccinati

