Covid nel Salernitano: 6 nuovi positivi ad Olevano sul Tusciano (Di martedì 27 luglio 2021) Il Covid non dà ancora tregua. Dopo i contagi registrati in Costiera Amalfitana e che hanno provocato anche la chiusura temporanea di un ristorante, si registrano nuovi positivi anche ad Olevano sul Tusciano.

