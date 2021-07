Covid, morto a 55 anni a Miami il manager no vax Marco De Veglia (Di mercoledì 28 luglio 2021) È morto a Miami a 55 anni Marco De Veglia, esperto di marketing molto noto nel suo settore. L’uomo, originario di Trieste, aveva contratto il coronavirus circa due settimane fa ed era stato ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. A dare la notizia sui social è stato l’amico e imprenditore Stefano Versace, che ha usato parole dure contro chi ha ricordato le posizioni no vax di De Veglia: “È facile puntare il dito contro un uomo che ha scelto di non vaccinarsi e poi muore di Covid”. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 luglio 2021) Èa 55De, esperto di marketing molto noto nel suo settore. L’uomo, originario di Trieste, aveva contratto il coronavirus circa due settimane fa ed era stato ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. A dare la notizia sui social è stato l’amico e imprenditore Stefano Versace, che ha usato parole dure contro chi ha ricordato le posizioni no vax di De: “È facile puntare il dito contro un uomo che ha scelto di non vaccinarsi e poi muore di”.

