Covid: ministro tedesco pianifica restrizioni in ingresso (Di martedì 27 luglio 2021) Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn pianifica un'estensione dell'obbligo di test Covid - 19 per chiunque entri in Germania, non importa da quale luogo provenga o con quale mezzo voglia entrare. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Ildella SaluteJens Spahnun'estensione dell'obbligo di test- 19 per chiunque entri in Germania, non importa da quale luogo provenga o con quale mezzo voglia entrare.

Advertising

borghi_claudio : @renatobrunetta Scusi Ministro, da quando essere non vaccinati equivale ad 'avere una malattia trasmissibile'? E da… - SkyTG24 : In merito alle proteste scoppiate in seguito all'introduzione del #GreenPass obbligatorio per incentivare le vaccin… - Agenzia_Ansa : Eric Clapton non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid. Lo ha annuncia… - muse61712823 : RT @borghi_claudio: @renatobrunetta Scusi Ministro, da quando essere non vaccinati equivale ad 'avere una malattia trasmissibile'? E da qua… - marcella_pin : RT @borghi_claudio: @renatobrunetta Scusi Ministro, da quando essere non vaccinati equivale ad 'avere una malattia trasmissibile'? E da qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministro Covid: ministro tedesco pianifica restrizioni in ingresso Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn pianifica un'estensione dell'obbligo di test covid - 19 per chiunque entri in Germania, non importa da quale luogo provenga o con quale mezzo voglia entrare. ...

Dalla Tunisia ora il rischio è un boom degli sbarchi ...non solo - dopo il netto rallentamento del 2020 a causa delle restrizioni per la pandemia di Covid -...maggio la questione migratoria tunisina è stata al centro della seconda missione del ministro dell'...

Covid: ministro tedesco pianifica restrizioni in ingresso - Ultima Ora Agenzia ANSA L'appello di Martina, "sulla fame i Paesi passino da parole ad azioni” Parla Maurizio Martina, numero 2 della Fao. “Lotta alla fame, lotta ai cambiamenti climatici e maggiore equità sono i tre nodi fondamentali" ...

Covid19 Basilicata: 29 i nuovi contagi Covid19 Basilicata: 29 i nuovi contagi su 806 tamponi processati. Possibilità vaccinazione unità mobile. Scuola? Possibile obbligo vaccinale.

Ildella Salute tedesco Jens Spahn pianifica un'estensione dell'obbligo di test- 19 per chiunque entri in Germania, non importa da quale luogo provenga o con quale mezzo voglia entrare. ......non solo - dopo il netto rallentamento del 2020 a causa delle restrizioni per la pandemia di-...maggio la questione migratoria tunisina è stata al centro della seconda missione deldell'...Parla Maurizio Martina, numero 2 della Fao. “Lotta alla fame, lotta ai cambiamenti climatici e maggiore equità sono i tre nodi fondamentali" ...Covid19 Basilicata: 29 i nuovi contagi su 806 tamponi processati. Possibilità vaccinazione unità mobile. Scuola? Possibile obbligo vaccinale.