"Voi avete dimostrato che si può, con una terapia domiciliare fatta bene, evitare che la gente finisca in terapia intensiva". Così Giorgia Meloni, intervenendo a un presidio per le cure domiciliari contro il Covid, di fronte al ministero della Salute. Da parte del ministero non c'è disponibilità al confronto, ma c'è un blocco ideologico a non parlare delle cure domiciliari". Meloni a sostegno delle cure domiciliari per il Covid "Il Pnrr prevede le case della salute, ...

petergomezblog : Green pass, Ghisleri su La7: “Lega in piazza? Il tema ‘no vax’ non funziona. Il 70% degli elettori di Salvini e Mel… - MediasetTgcom24 : Covid, Meloni: 'Da Draghi parole di terrore, non di libertà' #covid - Adnkronos : #Meloni: 'Se #covid da laboratorio, chiedere risarcimenti a Pechino'. - SecolodItalia1 : Covid, Meloni a sostegno delle cure domiciliari: “Il governo tace, è uno scandalo” (video) - nino_giovanni : RT @tdrclaudio: La Meloni e Salvini sono con le piazze Novax e no Green Pass intanto loro si sono vaccinati per non morire di Covid. Mussol… -