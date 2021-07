Covid, l’Iss: da febbraio quasi 99 morti su 100 non avevano completato il ciclo vaccinale (Di martedì 27 luglio 2021) Tra le persone che sono morte per Covid in Italia da febbraio ad oggi, quasi 99 su 100 non avevano completato il ciclo vaccinale. Il dato emerge dall’approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Dal primo febbraio scorso al 21 luglio sono 423 i decessi di persone positive al Covid che avevano effettuato anche il richiamo: l’1,2% del totale delle vittime degli ultimi 6 mesi, che sono 35.776. Fra queste persone, sottolinea l’Iss, “si riscontra un’età ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Tra le persone che sono morte perin Italia daad oggi,99 su 100 nonil. Il dato emerge dall’approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Dal primoscorso al 21 luglio sono 423 i decessi di persone positive alcheeffettuato anche il richiamo: l’1,2% del totale delle vittime degli ultimi 6 mesi, che sono 35.776. Fra queste persone, sottolinea, “si riscontra un’età ...

