Covid Lazio, 543 nuovi casi e zero decessi nelle ultime 24 ore: ecco i dati di oggi (Di martedì 27 luglio 2021) Coronavirus Lazio, ecco il bollettino di oggi 27 luglio 2021. Nella giornata di oggi, su oltre 13mila tamponi nel Lazio (+5385) e oltre 22mila antigenici per un totale di oltre 35mila test, si registrano 543 nuovi casi positivi (-7), zero decessi (-2). I ricoverati sono 254 (+14), le terapie intensive sono 35 (+1) mentre i i guariti sono 303. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all'1,5%. I casi a Roma città sono a quota 351. Alessio D'Amato ...

