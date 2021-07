Covid, l’appello del ministro Bianchi a professori e studenti: “Vacciniamoci tutti” – Video (Di martedì 27 luglio 2021) Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha rivolto un appello agli studenti attraverso un Videomessaggio: “Stiamo preparando il rientro in sicurezza. Ognuno di noi può dare un contributo, uno dei contributi più importanti è vaccinarsi. È un atto di responsabilità collettiva e di solidarietà”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Ildell’Istruzione, Patrizio, ha rivolto un appello agliattraverso unmessaggio: “Stiamo preparando il rientro in sicurezza. Ognuno di noi può dare un contributo, uno dei contributi più importanti è vaccinarsi. È un atto di responsabilità collettiva e di solidarietà”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

