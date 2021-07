Covid | la sorella di Ronaldo ricoverata con la polmonite Il post | ' Non ero vaccinata'

(Di martedì 27 luglio 2021) Ladi Cristiano, Katia Aveiro, è in ospedale da venerdì a Funchal per unasuccessiva al contagio da, a cui è risultata positiva dieci giorni fa. Lo ha annunciato lei ...

Ladi Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, è in ospedale da venerdì a Funchal per una polmonite successiva al contagio da, a cui è risultata positiva dieci giorni fa. Lo ha annunciato lei ...Commenta per primo Katia Aveiro,di Cristiano Ronaldo, è ricoverata in ospedale per. 44 anni, cantante, Katia ha raccontato il tutto su Instagram , con la malattia che è peggiorata dopo 6 giorni di isolamento ...Katia Aveiro ha condiviso la sua storia sui social: “Positiva dal 17 luglio, da venerdì sono peggiorata. Tranne mia madre, grazie a Dio, tutti a casa hanno preso il virus. Anche chi aveva fatto il vac ...Lungo messaggio sui social della Aveiro, che è stata ricoverata a causa di un veloce peggioramento delle sue condizioni dopo l'isolamento domiciliare.