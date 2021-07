Covid, in Italia 4.522 casi e 24 decessi (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Riprendono quota i casi Covid in Italia. I nuovi contagiati sono 4.522 in crescita rispetto ai 3.177 registrati ieri a fronte però – secondo i dati del ministero della Salute – di 241.890 tamponi processati e che determina un tasso di positività all'1,86%. Lieve crescita dei decessi, 24 (+2).Crescono (un pò meno di ieri) i ricoveri nei reparti ordinari con un +99 e con un totale di posti letto occupati pari a 1.611, più contenuto l'incremento delle terapie intensive (+7) con un totale di 189 e 16 nuovi ingressi. In 68.510 si trovano in isolamento domiciliare. La regione con il maggior numero di nuovi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Riprendono quota iin. I nuovi contagiati sono 4.522 in crescita rispetto ai 3.177 registrati ieri a fronte però – secondo i dati del ministero della Salute – di 241.890 tamponi processati e che determina un tasso di positività all'1,86%. Lieve crescita dei, 24 (+2).Crescono (un pò meno di ieri) i ricoveri nei reparti ordinari con un +99 e con un totale di posti letto occupati pari a 1.611, più contenuto l'incremento delle terapie intensive (+7) con un totale di 189 e 16 nuovi ingressi. In 68.510 si trovano in isolamento domiciliare. La regione con il maggior numero di nuovi ...

Advertising

christianrocca : Il sottosegretario del governo Draghi che non sa che l’Italia è il principale beneficiario dei fondi europei a CAUS… - nzingaretti : L’Aeroporto di Fiumicino è il primo al mondo dove si potrà fare il vaccino in partenza per le vacanze. È il sistem… - lauraboldrini : Allarmano la destituzione del governo e il congelamento del Parlamento, insieme alle limitazioni ai media, volute d… - bianconerodoc10 : RT @PieCicci74: l’Unione europea pare abbia approvato 5 terapie anti #Covid_19 da distribuire in tutta #Europa e disponibili anche in #Ital… - marmaz : RT @ferrazza: Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vaccinale. Qui… -