Covid: in Italia 1.405 nuovi casi e 24 morti, il tasso di positività cala a 1,9% (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - In rialzo oggi il numero di nuovi casi di Covid-19 in Italia: sono 4.522, contro i 3.117 registrati nelle 24 ore precedenti. Alla definizione di questo incremento contribuisce l'elevato numero di tamponi e test effettuati: 241.890, contro gli appena 88.247 precedenti, quindi intorno ai 150mila in più oggi, e questo ha comportato una apprezzabile discesa dell'indice di positività dal 3,5% all'attuale 1,9. I decessi registrati oggi sono 24, portando a 127.995 il totale di vittime dall'inizio dell'epidemia in Italia. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute.

