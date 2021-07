Covid, il 99% dei morti non era vaccinato: i numeri che spaventano (Di martedì 27 luglio 2021) Covid, secondo un report pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, il 99% dei morti non era vaccinato: i numeri che spaventano. Getty ImagesNelle scorse ore l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un report circa i contagi e le morti causate dal Coronavirus. Da quello che si legge, secondo lo studio effettuato, ben 99 morti per Covid-19 su 100 dallo scorso febbraio non avevano terminato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda i morti che invece avevano ricevuto entrambi le dosi si riscontra invece un’età media più alta e un numero ... Leggi su vesuvius (Di martedì 27 luglio 2021), secondo un report pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, il 99% deinon era: iche. Getty ImagesNelle scorse ore l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un report circa i contagi e lecausate dal Coronavirus. Da quello che si legge, secondo lo studio effettuato, ben 99per-19 su 100 dallo scorso febbraio non avevano terminato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda iche invece avevano ricevuto entrambi le dosi si riscontra invece un’età media più alta e un numero ...

