Covid, il 99% dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale (Di martedì 27 luglio 2021) Quasi 99 deceduti per Covid su 100 dallo scorso febbraio non avevano terminato il ciclo vaccinale, e fra quelli che invece lo avevano completato si riscontra un'età media più alta e un numero medio di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 27 luglio 2021) Quasi 99 deceduti persu 100 dallo scorsononno terminato il, e fra quelli che invece lonosi riscontra un'età media più alta e un numero medio di ...

Advertising

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati... - morganblues : RT @ferrazza: Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vaccinale. Qui… - nenciafi : RT @ferrazza: Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vaccinale. Qui… -