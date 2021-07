Covid, i vip che ancora non si sono vaccinati: 'Non sono contraria ma...' (Di martedì 27 luglio 2021) Molti vip italiani si sono detti favorevoli al vaccino: tanti sono corsi a vaccinarsi appena è stato possibile, alcuni invece hanno deciso di non farlo, prendendo una posizione a riguardo Foto: ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) Molti vip italiani sidetti favorevoli al vaccino: tanticorsi a vaccinarsi appena è stato possibile, alcuni invece hanno deciso di non farlo, prendendo una posizione a riguardo Foto: ...

Advertising

BMussatti : RT @rasputin_LG2: @Fedoraquattroc2 @heather_parisi @7lo66 Non solo loro hanno il green pass senza vaccino, è una questione di casta, come d… - infoitsalute : Covid, tutti i vip in campo a sostegno dei vaccini: arrivano anche quelli senza ago - marcell16895275 : RT @rasputin_LG2: @Fedoraquattroc2 @heather_parisi @7lo66 Non solo loro hanno il green pass senza vaccino, è una questione di casta, come d… - Gianluchissimo : Fare passare foto di alcuni vip che si sarebbero fatti r vaccini ... Foto a vaccino influenzale precovid Foto b va… - eowyn962010 : RT @liliaragnar: Datemi una percentuale di politici, Vip, miliardari,deceduti per il covid datemene un'altra di quelli deceduti,sempre tra… -