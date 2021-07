Covid Germania, in aumento incidenza casi (Di martedì 27 luglio 2021) Continua a salire l’incidenza dei casi di coronavirus in Germania. L’Istituto Robert Koch ha riferito che oggi sono stati registrati 14,5 contagi ogni 100mila abitanti, in aumento dai 14,3 di ieri. L’incidenza più bassa risale al 6 luglio scorso, con 4,9 casi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Continua a salire l’deidi coronavirus in. L’Istituto Robert Koch ha riferito che oggi sono stati registrati 14,5 contagi ogni 100mila abitanti, indai 14,3 di ieri. L’più bassa risale al 6 luglio scorso, con 4,9. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

