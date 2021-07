Covid Gb, contagi ancora giù per il settimo giorno (Di martedì 27 luglio 2021) Sono stati registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore 23.511 nuovi contagi da Covid e 131 decessi. E’ il settimo giorno consecutivo in cui, nel Paese in cui si è registrata una quarta ondata dell’epidemia dovuta alla diffusione della variante delta del Sars-Cov-2, il numero dei nuovi casi decresce. Ieri erano stati registrati 24.950 casi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Sono stati registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore 23.511 nuovidae 131 decessi. E’ ilconsecutivo in cui, nel Paese in cui si è registrata una quarta ondata dell’epidemia dovuta alla diffusione della variante delta del Sars-Cov-2, il numero dei nuovi casi decresce. Ieri erano stati registrati 24.950 casi. L'articolo proviene da Italia Sera.

