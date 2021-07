Covid Francia, incidenza supera il livello di guardia in tutto il Paese (Di martedì 27 luglio 2021) Da domenica, l’incidenza dei casi di coronavirus ha superato il livello di allarme – fissato a 50 casi per 100mila abitanti su sette giorni – su tutto il territorio francese. Il numero dei ricoveri è tornato a crescere e così il numero dei decessi quotidiani. Forte aumento anche dei casi registrati quotidianamente, con una media di circa 17mila negli ultimi sette giorni. Alcune regioni superano di molto il livello di guardia del tasso di incidenza: in particolare la Corsica, la regione Paca, e l’Occitania con – rispettivamente – 468, 372 e 340 al 23 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Da domenica, l’dei casi di coronavirus hato ildi allarme – fissato a 50 casi per 100mila abitanti su sette giorni – suil territorio francese. Il numero dei ricoveri è tornato a crescere e così il numero dei decessi quotidiani. Forte aumento anche dei casi registrati quotidianamente, con una media di circa 17mila negli ultimi sette giorni. Alcune regionino di molto ildidel tasso di: in particolare la Corsica, la regione Paca, e l’Occitania con – rispettivamente – 468, 372 e 340 al 23 ...

