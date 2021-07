Covid | bimba morta a Palermo | direttore sanitario ' Variante Delta ha destabilizzato organi'

(Di martedì 27 luglio 2021), 27 lug. (Adnkronos) - "La piccola è rimasta per due settimane in terapia intensiva intubata, la situazione era compromessa da diversi giorni, e oggi la situazione è precipitata". A parlare con l'Adnkronos della bambina di 11 annioggi per ladiall'ospedale dei bambini diè ilGiovanni Requirez. "Sebbene la criticità della situazione era apparsa, da diversi giorni, in tutta la sua gravità questa morte ci colpisce forse più delle altre - dice - L'infezione da Sars Co2 nella ...

Migliorano invece le condizioni di salute del piccolo di due mesi, anche lui positivo al, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cervello. colpita dalla variante Delta del- 19. La, affetta da una rara malattia metabolica, è morta oggi nel reparto di terapia intensiva. A contagiarla sembra possa essere stata la sorella ..."Sono vicino, come padre e come presidente, alla famiglia della piccola, che vive il dolore più grande". Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, tramite un post sul proprio profilo Facebook. Il ...Palermo, 27 lug. (Adnkronos) – "La piccola è rimasta per due settimane in terapia intensiva intubata, la situazione era compromessa da diversi giorni, e oggi la situazione è precipitata". A parlare co ...