Covid | Berlusconi | “Chi non si vaccina accetti limitazioni”

(Di martedì 27 luglio 2021) “Ovviamente nessuno può imporre il vaccino, nonostante ogni evidenza lo consigli, ma chi decide di nonrsi non può imporre le conseguenze della sua scelta agli altri e deve accettare leche ne derivano, per la tutela della salute delle altre persone. E’ come il divieto di fumo nei luoghi pubblici, che fu il nostro governo a volere”. Lo scrive in lettera al ‘Corsera’ Silvio. ”Sono preoccupato dal fatto che il Paese si stia dividendo nella più assurda delle polemiche, quella sui vaccini – sottolinea il cavaliere – E’ del tutto illogico dare una caratura ideologica o politica ad una questione che è prettamente ...

MILANO - "Quella che l'Italia e il mondo stanno attraversando sarà ricordata dagli storici del futuro come la prima grave crisi mondiale del 21° secolo, forse la prima in assoluto nella storia ad aver ..."Ovviamente nessuno può imporre il vaccino, nonostante ogni evidenza lo consigli, ma chi decide di non vaccinarsi non può imporre le conseguenze della sua scelta agli altri e deve accettare le limitaz ...