Ultime Notizie dalla rete : Covid Berlusconi Covid, Berlusconi: 'Chi non si vaccina accetti le limitazioni' Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che prende una posizione netta sul tema dei vaccini: 'A nessuno si può imporre il vaccino, ma chi decide di non vaccinarsi deve accettare le ...

I decreti legge raccattatutto ... nel febbraio '11, aveva similmente richiamato Silvio Berlusconi, allora per il guazzabuglio ...cultura e creatività Che nello stesso tempo possa contribuire a rilanciare l'economia nel post Covid ...

I decreti legge raccattatutto Diciamolo francamente: dopo decine e decine di decreti-legge, travolti da una pandemia che non concede ancora tregua, in situazioni politiche chi si sovrappongono e che sembrano aver trovato un minimo ...

