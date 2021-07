Covid, Bassetti: “Obiettivo vaccino è evitare ospedale, non contagi” (Di martedì 27 luglio 2021) “L’Obiettivo della vaccinazione” anti-Covid “non è evitare i contagi, ma evitare che le persone vadano in ospedale e muoiano. In un mondo ideale, dove siamo tutti vaccinati, anche se io passo il contagio a un altro non dovrei neanche fare dei tamponi perché colui che si infetta al massimo avrà una forma simil-influenzale molto leggera. Ovviamente il vaccino riduce la possibilità di contagio, non la azzera, ma è molto più rara la possibilità di contagiarsi”. A chiarirlo, ai microfoni di ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) “L’della vaccinazione” anti-“non è, mache le persone vadano ine muoiano. In un mondo ideale, dove siamo tutti vaccinati, anche se io passo ilo a un altro non dovrei neanche fare dei tamponi perché colui che si infetta al massimo avrà una forma simil-influenzale molto leggera. Ovviamente ilriduce la possibilità dio, non la azzera, ma è molto più rara la possibilità diarsi”. A chiarirlo, ai microfoni di ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano ...

Advertising

Adnkronos : #Bassetti: 'Attacchi no-vax sono attacchi di organizzazioni criminali a Stato'. #covid - Adnkronos : Codacons, dopo #Burioni il siluro a #Bassetti. - Open_gol : L'affondo di Bassetti a chi sconsiglia il vaccino per i giovani - morenoventurell : RT @benq_antonio: 'Da dottore ad agente segreto e' attimo'. E' pronto per isola dei famosi? #Covid_19 #COVID19 #Bassetti - DigitalMatt3 : RT @bisagnino: Covid, Bassetti: “4mila messaggi in una notte, bisogna vedere se dietro i no vax c’è un’organizzazione sovversiva” https://t… -