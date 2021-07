Covid, a Messina vaccini senza puntura: primi in Europa (Di martedì 27 luglio 2021) Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-Covid: la tecnologia, già utilizzata in USA, Australia e India consiste in un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l’utilizzo dell’ago, quindi della tradizionale puntura, e garantisce un totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare. Il dispositivo medico il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 27 luglio 2021)è la prima città inche userà un innovativo metodo per somministrare ianti-: la tecnologia, già utilizzata in USA, Australia e India consiste in un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l’utilizzo dell’ago, quindi della tradizionale, e garantisce un totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare. Il dispositivo medico il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

