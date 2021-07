Covid-19, Usa verso il ritorno delle mascherine al chiuso per i vaccinati in alcune circostanze (Di martedì 27 luglio 2021) Negli Stati Uniti, i Centers for Disease Control and Prevention si apprestano a raccomandare l’uso delle mascherine al chiuso anche per i vaccinati in alcune circostanze, in quella che è una brusca inversione di rotta rispetto a soli due mesi fa. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. La decisione si basa sul diffondersi delle variante Delta, in grado di contagiare un numero maggiore di vaccinati rispetto alle previsioni iniziali. Solo la scorsa settimana - scrive il Times - un portavoce dell’agenzia escludeva un imminente ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Negli Stati Uniti, i Centers for Disease Control and Prevention si apprestano a raccomandare l’usoalanche per iin, in quella che è una brusca inversione di rotta rispetto a soli due mesi fa. Lo riporta il New York Times citandofonti. La decisione si basa sul diffondersivariante Delta, in grado di contagiare un numero maggiore dirispetto alle previsioni iniziali. Solo la scorsa settimana - scrive il Times - un portavoce dell’agenzia escludeva un imminente ...

