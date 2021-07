Covid 19 in Campania, bollettino del 26 luglio: 236 positivi (Di martedì 27 luglio 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 26 luglio, parla di 236 nuovi positivi su 7.330 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 236 positivi al Covid 19 in Campania e 4 decessi nelle ultime 48 ed un altro morto in precedenza ma registrato ieri. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Leggi su 2anews (Di martedì 27 luglio 2021)19 in: ildi ieri, lunedì 26, parla di 236 nuovisu 7.330 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 236al19 ine 4 decessi nelle ultime 48 ed un altro morto in precedenza ma registrato ieri. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale.

