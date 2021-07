Costim | Bosatelli sale al 60% | Polifin al 40

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 luglio 2021) Evoluzione dell’assetto societario del gruppo, player nazionale industriale integrato e digitalizzato, in grado di operare lungo tutta la filiera del Real Estate per la realizzazione “chiavi in mano” di grandi progetti di rigenerazione urbana in conto proprio e di terzi.raggruppa in maniera sinergica tre società controllate: Impresa Percassi SpA (general contractor leader nell’edilizia civile), Gualini SpA (player internazionale nella progettazione e realizzazione di involucri edilizi) ed Elmet Srl (azienda di global service, energy service e servizi digitali integrati). È stato raggiunto tra i due fondatori di...