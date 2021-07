Così lo Stato ha finanziato le iniziative musicali di Alvise Casellati, figlio della presidente del Senato (Di martedì 27 luglio 2021) Per un filmato visto da poche decine di persone, una sorta di prove generali di un concerto, l’Istituto italiano di cultura di New York ha speso 30.000 dollari per pagare i cantanti del maestro. Il direttore: “Omaggio a Caruso in collegamento col ministero e il comitato del centenario”, ma entrambi smentiscono. Il ruolo del direttore d’orchestra nei contratti dei suoi soprani e del suo tenore Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 27 luglio 2021) Per un filmato visto da poche decine di persone, una sorta di prove generali di un concerto, l’Istituto italiano di cultura di New York ha speso 30.000 dollari per pagare i cantanti del maestro. Il direttore: “Omaggio a Caruso in collegamento col ministero e il comitato del centenario”, ma entrambi smentiscono. Il ruolo del direttore d’orchestra nei contratti dei suoi soprani e del suo tenore

