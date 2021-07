“Così come sono pro-vaccino | sono anche pro-green pass” | a Lillo non manca il senso del…la civiltà

(Di martedì 27 luglio 2021) Dopo aver sofferto il covid in prima persona, il comicoperora pubblicamente la causa dele inveisce contro i no vax.civico, responsabilità ed empatiai punti cardine del suo discorso, reso più forte dalla sua esperienza personale.per il sociale Siamo abituati a vederein veste di comico, siamo abituati a ridere ai suoi sketch, ma stavolta il comico ha deciso di impersonare un altro ruolo, quello di voce della ragione, che sembrante oggigiorno. Durante ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Così come

Corriere della Sera

Non si puo escludere infatti che Banca Monte Paschi debba rispondere in solido con la societa beneficiaria, cosia livello europeo sarebbe da verificare la possibilita di non violare i vincoli ...Il povero Giovanni apprendele intenzioni della moglie. Ma non si vuole dare per vinto, ed è ... amico fraterno e capo ufficio di Giovanni, fedifrago e bugiardo che usa spesso Giovanniscusa ...