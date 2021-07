Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 luglio: 4.522 nuovi casi e 24 morti (Di martedì 27 luglio 2021) I dati di martedì 27 luglio. Salgono a oltre 70 mila gli attuali positivi totali. Il tasso di positività scende all'1,9% (ieri 3,5%) con 241.890 tamponi Leggi su corriere (Di martedì 27 luglio 2021) I dati di martedì 27. Salgono a oltre 70 mila gli attuali positivi totali. Il tasso di positività scende all'1,9% (ieri 3,5%) con 241.890 tamponi

