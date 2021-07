Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di mercoledì 28 luglio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 luglio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Advertising

Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - LegaSalvini : Massimiliano Fedriga: «Un'importante novità scientifica potrebbe rendere la lotta al Coronavirus meno difficile: sv… - osterianumero1 : Per far disperdere i manifestanti di #ioapro sarebbe bastato chiedere uno #scontrino... #novax #dedonno #greenpass… - iuvinale_n : Alt! Alt! ???? VOGLIONO SCARICARCI LA COLPA!!! Secondo un rapporto #cinese i risultati del nuovo test dei campioni di… -