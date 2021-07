Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 27 luglio: 'Il mese di agosto sarà pericoloso' (Di martedì 27 luglio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 27 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di martedì 27 luglio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di272021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

RadioGoldAl : Bollettino coronavirus: in Piemonte 224 nuovi casi e nessun decesso. In provincia i contagi sono 19 - pillamaro : (Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria) è stato pubblicato su - zazoomblog : Coronavirus Campania il bollettino Regione di oggi 27 luglio - #Coronavirus #Campania #bollettino - Today_it : Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 27 luglio: 'Il mese di agosto sarà pericoloso' - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, il bollettino del 27 luglio: 114 nuovi positivi, nessun decesso e 5 guariti -