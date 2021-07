Coronavirus | il bollettino di oggi martedì 27 luglio | 4 522 nuovi casi e 24 morti Andreoni | ' Il mese di agosto sarà pericoloso'

Advertising

RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - Corriere : In Italia 4.522 nuovi casi e 24 morti. Tasso di positività all’1,9% - pborghilivorno : #Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 27 luglio: 4.522 nuovi casi ( 1.405) e 24 morti - juanomarfierro : RT @paolacars: Il tasso di positività scende all'1,9% (ieri 3,5%) con 241.890 tamponi. Più contagi in Veneto: 804 nuovi casi, ma 314 sono r… - palermomaniait : Coronavirus Italia, bollettino 27 luglio 2021: 4.522 nuovi positivi e 24 vittime - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

QUOTIDIANO NAZIONALE

Come si legge nelepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle ... oggi sono stati registrati 11.186 test per l'infezione dae sono stati rilevati 132 casi ...I dati delle Regioni: PIEMONTE - Sono 224 i nuovi contagi dain Piemonte secondo ildi oggi, 27 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. I nuovi casi sono pari all'1,4% ...Dieci nuovi casi e tre guariti . I positivi diventano 60. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di rieti sull'emergenza coronavirus ...Cala il tasso di contagio in Campania, stabili i ricoveri in degenza ordinaria, in calo quelli in intensiva. Sono, in sintesi, i dati del bollettino quotidiano. Si registrano 236 positivi su 7.330 tam ...