Coronavirus | il bollettino di oggi 27 luglio

Leggi su vesuvius

(Di martedì 27 luglio 2021)Italia, ilCovid di27: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaProsegue la campagna di vaccinazione per uscire dall’emergenza Covid-19. Al vaglio, ora, c’è la possibilità di rendere obbligatoria la vaccinazione per tutto il personale scolastico. Nelle scorse ore, in merito, ha rilasciato alcune dichiarazioni il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Valuteremo quale sarà lo strumento più efficace per far tornare tutti a scuola, in ...