Coronavirus, il bollettino del 27 luglio: +10 nuovi casi a Monza e in Brianza, in Lombardia tasso positività a 1,7% (Di martedì 27 luglio 2021) Il bollettino della Regione per martedì 27 luglio 2021: sono 10 i nuovi positivi a Monza e Brianza e nessun decesso, sono 641 in Lombardia con 35.774 tamponi effettuati e un tasso di positività di 1,7%. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 27 luglio 2021) Ildella Regione per martedì 272021: sono 10 ipositivi ae nessun decesso, sono 641 incon 35.774 tamponi effettuati e undidi 1,7%.

