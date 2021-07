Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 27 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 27 luglio. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaNel corso della giornata di ieri, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli. De Luca si trovava lì per l’inaugurazione del nuovo Asilo Nido Aziendale ed ha fatto il punto circa la situazione epidemiologica sul territorio. “Vacciniamoci tutti se vogliamo ... Leggi su vesuvius (Di martedì 27 luglio 2021) Ildelladi27. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazioneinNel corso della giornata di ieri, il presidente della, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli. De Luca si trovava lì per l’inaugurazione del nuovo Asilo Nido Aziendale ed ha fatto il punto circa la situazione epidemiologica sul territorio. “Vacciniamoci tutti se vogliamo ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Coronavirus Campania, #DeLuca: 'Per me mettiamo 200 #GreenPass, non uno' - maurquie : Coronavirus. La situazione in Campania - infoitinterno : La situazione di martedì 27 luglio sul Coronavirus in Campania - glooit : La situazione di martedì 27 luglio sul Coronavirus in Campania leggi su Gloo - infoitinterno : CORONAVIRUS - Regione Campania, 115 positivi su 1.923 tamponi nelle ultime 24 ore, 1 morto nelle ultime 48 ore -