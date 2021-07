Coronavirus | aggiornamento 27 luglio | 4 decessi e 236 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Di martedì 27 luglio 2021) Cala il tasso di contagio in Campania, stabili i ricoveri in degenza ordinaria, in calo quelli in intensiva. Sono, in sintesi, i dati del bollettino quotidiano. Si registrano 236 positivi su 7.330 ...

Cala il tasso di contagio in Campania, stabili i ricoveri in degenza ordinaria, in calo quelli in intensiva. Sono, in sintesi, i dati del bollettino quotidiano. Si registrano 236 positivi su 7.330 tam ...
Covid a Bracigliano, nuovo caso positivo in città, oggi 27 luglio 2021. A rendere nota la notizia il primo cittadino Antonio Rescigno ...