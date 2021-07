Coronavirus, 4.522 nuovi casi con 242mila test: incidenza all’1,9%. Nuovo aumento dei ricoverati e salgono anche le terapie intensive (Di martedì 27 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 4.522 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 tra i 241.890 tamponi processati, di cui 140.573 test rapidi: l’incidenza si assesta quindi all’1,9%. La settimana prosegue con quanto atteso dopo il boom di casi della scorsa settimana, cioè un netto aumento delle ospedalizzazioni: rispetto a lunedì sono 99 i posti letto in più occupati nei reparti di area medica da pazienti Covid e il saldo ingressi-uscite delle terapie intensive fa segnare +7 in una giornata da 16 ingressi e 24 decessi. Il contagio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 4.522di infezione da Sars-Cov-2 tra i 241.890 tamponi processati, di cui 140.573rapidi: l’si assesta quindi,9%. La settimana prosegue con quanto atteso dopo il boom didella scorsa settimana, cioè un nettodelle ospedalizzazioni: rispetto a lunedì sono 99 i posti letto in più occupati nei reparti di area medica da pazienti Covid e il saldo ingressi-uscite dellefa segnare +7 in una giornata da 16 ingressi e 24 decessi. Il contagio ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 27 luglio 2021 • Attualmente positivi: 70.310 • Deceduti: 127.995 (+24) • Dimessi/Guariti: 4.126.7… - napolimagazine : CORONAVIRUS - In Italia 4.522 nuovi casi e 24 morti nelle ultime 24 ore - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - In Italia 4.522 nuovi casi e 24 morti nelle ultime 24 ore - ReOqweoenp08kSM : RT @Corriere: In Italia 4.522 nuovi casi e 24 morti. Tasso di positività all’1,9% - strtspps : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 27 luglio 2021 • Attualmente positivi: 70.310 • Deceduti: 127.995 (+24) • Dimessi/Guariti: 4.126.741 (+2.41… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 522 Coronavirus, 89 contagi e due persone in terapia intensiva Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.680 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.360 a Trieste, 50.522 a Udine, 21.267 a ...

Covid oggi Friuli, 89 contagi e zero morti: bollettino 27 luglio I dati di oggi dalle Regioni Sono 89 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 27 luglio. Non si registrano ... 21.360 a Trieste, 50.522 a Udine, 21.267 a ...

Coronavirus, 4.522 nuovi casi con 241.890 tamponi e 24 morti I dati aggiornati in Italia e nel mondo Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 4.522 nuovi casi con 241.890 tamponi e 24 morti. Ieri si sono registrati ...

Bollettino Coronavirus Italia, oggi 4.522 nuovi casi su 241.890 tamponi e 24 morti: i dati di martedì 27 luglio Sono 4.522 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3.117. I decessi dell'ultima giornata sono 24, ieri erano state accertate 22 vittime, p ...

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.680 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.360 a Trieste, 50.a Udine, 21.267 a ...I dati di oggi dalle Regioni Sono 89 i nuovi contagi dain Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 27 luglio. Non si registrano ... 21.360 a Trieste, 50.a Udine, 21.267 a ...I dati aggiornati in Italia e nel mondo Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 4.522 nuovi casi con 241.890 tamponi e 24 morti. Ieri si sono registrati ...Sono 4.522 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3.117. I decessi dell'ultima giornata sono 24, ieri erano state accertate 22 vittime, p ...