Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa: bando, domande per selezione formatori e alunni. Scarica documentazione (Di martedì 27 luglio 2021) Il DL 22 marzo 2021, n. 41 e, in modo peculiare, l’art. 31, comma 6, al fine di dare supporto alle Istituzioni scolastiche nella conduzione delle attività per gestire meglio le situazione emergenziale e, in modo assai più particolare, nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021) Il DL 22 marzo 2021, n. 41 e, in modo peculiare, l’art. 31, comma 6, al fine di dare supporto alle Istituzioni scolastiche nella conduzione delle attività per gestire meglio le situazione emergenziale e, in modo assai più particolare, nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, L'articolo .

Advertising

Giogio47658624 : Oggi in PARLAMENTO: misure per il contrasto alle infiltrazioni mafiose in ordine alla gestione dei fondi per il PNR… - MatteoSchiavo18 : @CapiturL @andRanaldi @RickDuFer @Ale_deConcini @marcocappato @DeShindig @cartonimorti Ma che cazzo c'entra? A suic… - FnpRomaeRieti : RT @CislRomaRieti: Firmato il protocollo per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne. Per @FrancescaCosca3 @CislRo… - Mary17314915 : RT @Mary17314915: @DiegoFusaro Io non sto più capendo, @SegreLiliana , tanto di rispetto x il suo trascorso,ma lei è nella Commissione str… - Gg103Gio : RT @marioghini: Siglato da @Uil_Liguria #Cgil Spezia e #Cisl Spezia in Prefettura alla presenza del Ministro @AndreaOrlandosp il protocoll… -