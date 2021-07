Consiglio Federale, ufficiale la riammissione del Cosenza in serie B (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Cosenza riammesso in campionato di serie B e Latina, Fidelis Andria, Siena, Lucchese, Alma Juventus Fano e Pistoiese in serie C. E’ quanto ufficialmente deliberato dal Consiglio Federale odierno che aveva – tra gli altri – il compito di completare gli organici dei campionati professionistici per la prossima stagione. Di seguito tutte le decisioni: Domande di riammissione e di ripescaggio nei campionati professionistici 2021/2022 Il Consiglio ha dato delega al presidente Federale, insieme ai presidenti delle componenti, per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiriammesso in campionato diB e Latina, Fidelis Andria, Siena, Lucchese, Alma Juventus Fano e Pistoiese inC. E’ quanto ufficialmente deliberato dalodierno che aveva – tra gli altri – il compito di completare gli organici dei campionati professionistici per la prossima stagione. Di seguito tutte le decisioni: Domande die di ripescaggio nei campionati professionistici 2021/2022 Ilha dato delega al presidente, insieme ai presidenti delle componenti, per ...

