Confindustria Emilia Romagna | Ue mette in crisi settore motori

(Di martedì 27 luglio 2021) BRUXELLES - "La transizione ecologica è un obiettivo strategico a cui puntare, ma è altrettanto importante non penalizzare le imprese. Il divieto di commercializzare in Europabenzina e diesel ...

Il divieto di commercializzare in Europa motori benzina e diesel entro il 2035 rischia di mettere in crisi un settore centrale per l'- Romagna ". E' il punto su cui insiste il presidente ...Datiregionale e Prometeia: tra Piacenza e Rimini si crea oltre oltre il 40% del surplus ... l'anno della ripartenza post pandemia vedrà l'- Romagna tornare a primeggiare, trainando ...Dati Confindustria regionale e Prometeia: tra Piacenza e Rimini si crea oltre oltre il 40% del surplus commerciale italiano e l’export 2021 sfiorerà il +14% ...BRUXELLES - "La transizione ecologica è un obiettivo strategico a cui puntare, ma è altrettanto importante non penalizzare le imprese. Il divieto di commercializzare in Europa motori benzina ...