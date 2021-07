Concorso Regione Sicilia, 1024 assunzioni per Centri Impiego: bandi bloccati (Di martedì 27 luglio 2021) **aggiornamento del 27/07/2021: Si arresta, temporaneamente ma con molte incertezze, la pubblicazione dei bandi del Concorso per 1024 assunzioni per i Cpi della Regione Sicilia. A darne notizia il Giornale di Sicilia, che fornisce anche le motivazioni: a causa dei continui ritardi e della riscrittura del bando, la Regione non può più accedere ai finanziamenti che sarebbero serviti a pagare i primi stipendi. Ulteriori ritardi sono derivati dalla scelta del governo della Regione Siciliana di non affidarsi più a FormezPA per ... Leggi su leggioggi (Di martedì 27 luglio 2021) **aggiornamento del 27/07/2021: Si arresta, temporaneamente ma con molte incertezze, la pubblicazione deidelperper i Cpi della. A darne notizia il Giornale di, che fornisce anche le motivazioni: a causa dei continui ritardi e della riscrittura del bando, lanon può più accedere ai finanziamenti che sarebbero serviti a pagare i primi stipendi. Ulteriori ritardi sono derivati dalla scelta del governo dellana di non affidarsi più a FormezPA per ...

