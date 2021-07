Concorso Ministero Istruzione, 304 funzionari amministrativi: ammessi laureati triennali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 27-07-2021 è stato pubblicato il bando del Concorso Ministero Istruzione per 304 funzionari amministrativi, da assumere a tempo indeterminato in area funzionale III e posizione economica F1. I profili e il numero di posti autorizzati sono: 245 unità da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice Concorso 01); 7 unità da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario socio – organizzativo – ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 27-07-2021 è stato pubblicato il bando delper 304, da assumere a tempo indeterminato in area funzionale III e posizione economica F1. I profili e il numero di posti autorizzati sono: 245 unità da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, profilo dio amministrativo – giuridico – contabile (codice01); 7 unità da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, profilo dio socio – organizzativo – ...

