Con Biden tornerà il patrimonio di San Pietro

(Di martedì 27 luglio 2021) Conalla Casa Bianca noi anti risorgimentali (non leghisti) possiamo avere un’importante sponda per le nostre rivendicazioni. Che è una: restituire allo Stato pontificio le terre defraudate dai Savoia. Com’è possibile che uno stato di 150.000 km², oggi sia un solo km²? Certo, i Savoia se le presero in virtù del fatto che Napoleone III era prigioniero della Prussia. Mai la Francia avrebbe abbandonato lo Stato pontificio. Oggi però abbiamo un’altra bella pretesa: che il Vaticano diventi la sesta nazione membro permanente del Consiglio di sicurezza Onu, già da adesso.

Advertising

lucianonobili : La mia totale solidarietà a @nzingaretti. Da Presidente del Lazio ha condotto una campagna vaccinale esemplare e v… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Biden, accordo con premier iracheno: stop alla missione Usa nel paese #usa - megustadecuba_e : RT @JoseCarlosRRuiz: #CubaNoEstáSola. Grande manifestazione di solidarietà con #Cuba e la #RivoluzioneCubana davanti @EmbaCubaItalia nel c… - GIANNNPAN : RT @JoseCarlosRRuiz: #CubaNoEstáSola. Grande manifestazione di solidarietà con #Cuba e la #RivoluzioneCubana davanti @EmbaCubaItalia nel c… - Yosoycuban0 : RT @JoseCarlosRRuiz: #CubaNoEstáSola. Grande manifestazione di solidarietà con #Cuba e la #RivoluzioneCubana davanti @EmbaCubaItalia nel c… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Biden

Su questo terreno l'amministrazionedovrà fare i contil'opposizione del partito repubblicano. Alla vigilia della visita a El Paso della Harris, il governatore del Texas, Greg Abbott, ...... lo ha detto il presidente americano Joeincontrando alla Casa Bianca il primi ministro iracheno Mustafa al - Kadhimi. Quest'ultimo ha quindi sottolineato come l'alleanzagli Usa sia "oggi ...Un presidente cattolico è quel che ci vuole per le rivendicazioni degli anti risorgimentali (non leghisti) che aspirano a vedere restituite le terre defraudate dai Savoia ...La first lady applaude, grida, saluta, si dispera per gli errori, esulta per le vittorie, dice agli atleti: spero che riusciate a sentirmi dagli spalti, come fanno le mamme con i figli, solo che in qu ...