"Come lo hanno trovato". Giuseppe De Donno morto suicida: era il padre della cura al plasma contro il Covid (Di martedì 27 luglio 2021) Lo scorso giugno aveva lasciato l'ospedale Carlo Poma dopo tanti anni di onorato servizio per diventare medico di medicina generale. Oggi pomeriggio, martedì 27 luglio, Giuseppe De Donno è stato trovato morto nella sua abitazione di Curtatone: stando alle prime tristissime indiscrezioni, si sarebbe suicidato impiccandosi. Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità e non solo, dato che De Donno era diventato conosciuto in tutta Italia per la terapia con il plasma. De Donno era infatti ritenuto il medico simbolo per il plasma iperimmune ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Lo scorso giugno aveva lasciato l'ospedale Carlo Poma dopo tanti anni di onorato servizio per diventare medico di medicina generale. Oggi pomeriggio, martedì 27 luglio,Deè statonella sua abitazione di Curtatone: stando alle prime tristissime indiscrezioni, si sarebbeto impiccandosi. Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità e non solo, dato che Deera diventato conosciuto in tutta Italia per la terapia con il. Deera infatti ritenuto il medico simbolo per iliperimmune ...

