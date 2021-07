Com’è andato il falò di confronto straordinario tra Federico e Floriana (Di martedì 27 luglio 2021) All’inizio della quinta puntata di Temptation Island 2021, il falò di confronto straordinario tra Federico e Floriana ha tenuto tutti con il fiato sospeso. L’ennesimo faccia a faccia, il terzo, è stato richiesto da Federico Rasa, dopo che 48 ore prima la fidanzata l’aveva lasciato al termine di un secondo falò immediato da antologia. Purtroppo, quello che temevano in tanti si è puntualmente concretizzato: la giovane ragazza siciliana ha perdonato il fidanzato, concedendogli una seconda opportunità. Alcuni diranno che l’amore trionfa, sempre e comunque, (molti) altri ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 luglio 2021) All’inizio della quinta puntata di Temptation Island 2021, ilditraha tenuto tutti con il fiato sospeso. L’ennesimo faccia a faccia, il terzo, è stato richiesto daRasa, dopo che 48 ore prima la fidanzata l’aveva lasciato al termine di un secondoimmediato da antologia. Purtroppo, quello che temevano in tanti si è puntualmente concretizzato: la giovane ragazza siciliana ha perdonato il fidanzato, concedendogli una seconda opportunità. Alcuni diranno che l’amore trionfa, sempre e comunque, (molti) altri ...

