Colossi farmaceutici, dopo il boom dei profitti grazie ai vaccini chiedono l’esenzione dalla tassa minima globale: “Ce lo meritiamo” (Di martedì 27 luglio 2021) Per il 2021 Pfizer ha messo a bilancio 26 miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi ,legati alla vendita dei vaccini contro il Covid. Nell’ultimo anno Moderna ha quadruplicato il suo valore di borsa. Oggi capitalizza 135 miliardi di dollari, più di Goldman Sachs. Eppure, secondo l’industria farmaceutica a stelle e strisce, il Covid ha sottoposto il settore a sforzi senza precedenti e questo giustificherebbe la richiesta di un’esclusione dall’accordo globale sulla tassazione delle multinazionali raggiunto poche settimane fa. Un accordo al ribasso che comunque, grazie all’introduzione di un’aliquota minima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Per il 2021 Pfizer ha messo a bilancio 26 miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi ,legati alla vendita deicontro il Covid. Nell’ultimo anno Moderna ha quadruplicato il suo valore di borsa. Oggi capitalizza 135 miliardi di dollari, più di Goldman Sachs. Eppure, secondo l’industria farmaceutica a stelle e strisce, il Covid ha sottoposto il settore a sforzi senza precedenti e questo giustificherebbe la richiesta di un’esclusione dall’accordosullazione delle multinazionali raggiunto poche settimane fa. Un accordo al ribasso che comunque,all’introduzione di un’aliquota...

Advertising

StudioOCCons : RT @Roberto16111962: @valy_s L’ordine dei Medici dovrebbe sanzionare chi discrimina persone sane non vaccinare e fa capire di non voler cur… - RinoSimeoni : RT @Roberto16111962: @valy_s L’ordine dei Medici dovrebbe sanzionare chi discrimina persone sane non vaccinare e fa capire di non voler cur… - Z3r0Rules : RT @Roberto16111962: @valy_s L’ordine dei Medici dovrebbe sanzionare chi discrimina persone sane non vaccinare e fa capire di non voler cur… - spiritodelbosco : RT @Roberto16111962: @valy_s L’ordine dei Medici dovrebbe sanzionare chi discrimina persone sane non vaccinare e fa capire di non voler cur… - Il_Populista_ : RT @Roberto16111962: @valy_s L’ordine dei Medici dovrebbe sanzionare chi discrimina persone sane non vaccinare e fa capire di non voler cur… -