Coca-Cola, nello stabilimento di Marcianise investiti oltre 50 milioni di euro in innovazione (Di martedì 27 luglio 2021) nello stabilimento di Marcianise Coca-Cola HBC Italia ha investito oltre 50 milioni di euro in innovazione con impatto sulla sostenibilità negli ultimi anni. Marcianise (CE), 26 luglio 2021 – Coca-Cola HBC Italia principale imbottigliatore e distributore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia, ha pubblicato la diciassettesima edizione del Rapporto di Sostenibilità 2020 intitolato “Il nostro messaggio per il Leggi su 2anews (Di martedì 27 luglio 2021)diHBC Italia ha investito50diincon impatto sulla sostenibilità negli ultimi anni.(CE), 26 luglio 2021 –HBC Italia principale imbottigliatore e distributore dei prodotti a marchio TheCompany in Italia, ha pubblicato la diciassettesima edizione del Rapporto di Sostenibilità 2020 intitolato “Il nostro messaggio per il

Advertising

CocaColaIT : @jacktorrance74 Ciao, Coca-Cola Original Taste e Coca-Cola Zero Zuccheri sono disponibili anche nel formato vetro.… - CocaColaIT : @HiFrAnKiEbYe Ciao, Coca-Cola Original Taste e Coca-Cola Zero Zuccheri sono disponibili anche nel formato vetro. Ti… - CocaColaIT : @IlMontecristo Ciao, Coca-Cola Original Taste e Coca-Cola Zero Zuccheri sono disponibili anche nel formato vetro. T… - Viola_Turino : @copyofalouieh @_unfuckwitablex Mi piace punto, si chiamano preferenze per questo, e come dire preferisco il sushi… - iungin : labbra rosse Coca-Cola -