Clienti BMW Group possono estendere la garanzia fino a 5 anni

(Di martedì 27 luglio 2021) Per tutti iche desiderano il massimo delle garanzie per la propria Bmw o Mini, sono ora disponibili due prodotti che estendono la protezione per ulteriori tredopo la scadenza della ...

Il nostro obiettivo è quello di garantire ai clienti del BMW Group in Italia la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni assicurative per creare un prodotto finale flessibile e completo allo stesso tempo. Con questi nuovi prodotti ampliamo le possibilità di scelta dei nostri clienti che desiderano una copertura aggiuntiva", ha dichiarato Alessandro Salimbeni, Customer Support Director BMW della filiale italiana del Gruppo. Per tutti i clienti che desiderano il massimo delle garanzie per la propria Bmw o Mini, sono ora disponibili due prodotti che estendono la protezione per ulteriori tre anni dopo la scadenza della garanzia di fabbrica.